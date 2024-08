Dieci anni senza Stefano Bonilli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Correva l’anno 2014 quando la penna diha smesso di scrivere. Il mondo della scrittura nel quale ha iniziato a muovere i primi passi aveva ancora la carta come supporto, riviste e guide come strumenti, giornalisti e gastronomi Doc gli autori. Il suo messaggio, ben lungi dall’essere polveroso, ha vissuto la smaterializzazione della comunicazione e, dopo aver lavorato a Il Manifesto e fondato il progetto Gambero Rosso, prima inserto e poi rivista autonoma, è approdato quasi esclusivamente su web. Qui pioneristicamenteaveva aperto un blog di cucina, Papero Giallo, agli albori del ventunesimo secolo e sarà sulla rete che si concentrerà dal 2008, lasciata nontraumi la sua creatura del Gambero. Alla conquista di nuovi spazi di divulgazione, non ha tralasciato nemmeno l’etere con la creazione del canale tv digitale del Gambero.