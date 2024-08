Così i Paesi Bassi sono diventati una nazione capace di vincere nell' atletica leggera

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 agosto 2024) La rottura col passato è in una notevole frase a caldo. “potevamo contare quattro medaglie olimpiche negli ultimi cinquant’anni”, diceva Charles van Commenee, l’allora numero uno della federazione olandese. “Qui a Tokyo ne abbiamo vinte otto in dieci giorni”. Altri tre annipassati. E iai Giochi di Parigi non si presentano nemmeno più comeemergente. Ma da potenza della categoria. Secondo Nielsen-Gracenote, il pronosticatore virtuale più accreditato, gli Oranje saranno protagonisti della miglior Olimpiade di sempre: 16 ori vinti, quinto posto nel medagliere, 34 podi. Metà di questi, si stima, arriveranno dagli atleti in gara allo Stade de France.