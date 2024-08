Corse saltate ai monti | Scrivo a Provincia e At

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Continuedel trasporto pubblico locale, disagi senza fine per anziani e persone che vivono ai paesi a monte. Una situazione ormai diventata insostenibile, con chi deve fare i conti con l’incertezza di avere un servizio in maniera quotidiana e che non sa se potrà tornare a casa con il mezzo che prende poche ore prima. A segnalare il disagio, questa volta, non sono semplici fruitori dei mezzi pubblici, ma l’assessore del Comune di Massa Alice Rossetti che, stanca di sapere che ci sono persone alle presee mezzi che ritardano, ha deciso di prendere di petto la situazione e trovare una soluzione immediata. "Ho ricevuto una segnalazione di un’anziana di 78 anni – racconta l’assessora – che è rimasta a piedi a Massa, dopo esser arrivata in città da Bergiola maggiore. La donna è stata costretta a prendere un taxi per tornare a casa.