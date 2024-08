Ci racconti un aneddoto? | Rafa Marin svela cos’è accaduto durante il ritiro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arriva il racconto dila conferenza stampa di oggi: il difensore spagnolo ha raccontato undal. E’ cominciata da pochissimo l’avventura dicon la maglia del Napoli, ma c’è grande entusiasmo per vedere lo spagnolo in campo nelle gare ufficiale. La prima occasione, ovviamente, sarà contro il Modena in Coppa Italia il 10 agosto, per poi proiettarsi alla prima giornata di campionato. Antonio Conte sta lavorando per costruire una squadra tatticamente preparata già per la sfida col Modena, ma serve ovviamente tempo. Tanti i calciatori nuovi che sono arrivati, alcuni sono andati via ed altri ancora verranno inglobati all’interno della rosa azzurra: Giovanni Manna è stato molto chiaro su questo, il mese di agosto è lungo e con esso anche la sessione estiva di calciomercato.