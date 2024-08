Chiosco illegale chiuso dai carabinieri nel sud pontino | denunciata la titolare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lo scorso 29 luglio a Formia, idella locale Stazione hanno deferito in stato di libertà una donna classe ’77, originaria di Formia e proprietaria di un, per reati in materia urbanistica-edilizia. Dettagli del Controllo Durante il controllo, svolto con l’ausilio di personale tecnico, è stato stabilito che un/bar situato in zona Vindicio di Formia, gestito dalla suddetta donna, era autorizzato solo come deposito di attrezzature per l’ormeggio. Tuttavia, la struttura era stata trasformata in un’attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni e titoli concessori alla sua costruzione.