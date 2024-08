Calciomercato Milan primi contatti per il rinnovo di Theo Hernandez Le novità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 agosto 2024), ildel terzino rossonerosta entrando nel vivo: previsti itra le parti Ildiè una delle priorità assolute in casae secondo quanto riportato da Il Giornale, la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe avviato icon il francese e il suo entourage per provare ad assottigliare la distanza per ildi contratto. L’accordo attuale scade nel 2026 e i rossoneri vogliono tutelarsi da possibili offerte di top club europei. I nuovipotrebbero, quindi, diminuire la distanza tra le parti, tanto che il club è pronto a mettere sul piatto una 6 milioni di euro fino al 2028. Ricordiamo che la richiesta dell’ex Real Madrid è di circa 8 milioni di euro. La distanza, quindi, è diminuita e filtra cauto ottimismo per la fumata bianca.