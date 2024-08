Billie Eilish Charli Xcx e tutti i nuovi singoli del 2 agosto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024)Xcx : idelle artiste arrivano oggi 2nell’airplay radiofonico insieme ad alcuni ex protagonisti di Amici.– Birds Of A Feather: Brano ai vertici della classifica Spotify Global da oltre un mese ed estratto dal suo ultimo album in studio, “Hit Me Hard And Soft” . Al centro del brano,racconta il suo ideale di amore: un legame forte che non si scioglie mai, neanche nei momenti più difficili, e che dura fino alla morte. I principalidel 2Xcx e Cricca Carola – Pagine di me: Un brano introspettivo che parla del tentativo di uscire dalla depressione. La canzone racchiude i ricordi di un passato turbolento, cercando di voltare pagina ini modi: a volte scrivendo, a volte meditando e altre volte semplicemente osservando.