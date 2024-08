Bike Tour ora sì che c’è un circuito Al via percorso da 270 chilometri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cresce il “Alta Valle del Metauro e del Foglia“, l’itinerario permanente per mountaine bici gravel, che di fatto è il più grande tracciato cicloturistico del Montefeltro. Il progetto è realizzato dalle associazioni Montefeltro Adventureand Walk e Zeroemezzo Ciclofficina, insieme alle guide cicloturistiche Trars, con il coordinamento della start up Outdoor Marche Life e dell’azienda Ag Eventi. Si tratta di undi oltre 270che include quattro anelli singoli (da 36, 124, 78, 31di diversa difficoltà e dislivello) e collega i Comuni del territorio che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa: Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Lunano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Piandimeleto, Sant’Angelo in Vado, Sestino e Urbania insieme all’Unione Montana Alta Valle del Metauro.