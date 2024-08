Bene l’obbligo di assicurazioni per le catastrofi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La legge di Bilancio 2024 istituisceper le imprese di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. In base ai dati diffusi da Ania (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici) tra alluvioni e smottamenti, nel 2023, in Italia si è registrato il massimo storico dei danni assicurati, pari a 6 miliardi di euro. In generale, per coprire i danni danaturali delle aziende italiane le compagnie assicurative devono far fronte, in media, ogni anno a risarcimenti per 2 miliardi.