Belen Rodriguez sbarca anche a teatro con il nuovo show | l’annuncio scatena i fan

(Di venerdì 2 agosto 2024)arrivacon Only Fun, locomico che condurrà su Canale Nove E’ tempo di nuove sfide per, la conduttrice argentina molto presto sarà di scena su Canale Nove, dopo aver firmato il contratto con Discovery che segnerà il suo ritorno sul piccolo schermo. Per la conduttrice si aprirannoaltre porte, visto che loche guiderà sul Nove, Only Fun, presto sarà di scenanei teatri, come riportato dalla conduttrice sudamericana in una storia Instagram. Svelatele date nelle qualie il duo comico I Pampers saranno di scena: 27 novembre, 11 dicembre, 4 gennaio e 6 gennaio sono le date da cerchiare in rosso sul calendario, visto che il trio sarà alGalleria di Legnano con quattro prime serate da non perdere.