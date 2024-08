Basta mi butto agenti di polizia salvano una giovane che stava per gettarsi da un ponte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo accese discussioni decide di farla finita, ma il tempestivo intervento dellalocale evita la tragedia. Duedellalocale hanno salvato la vita a una donna che aveva deciso di buttarsi daldel canale Muzza. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’attenzione degli, impegnati nei controlli al traversino, è stata richiamata dai passanti per segnalare una donna che aveva già scavalcato il parapetto delper buttarsi nel canale. Immediato l’intervento dei dueper metterla in salvo. Dopo averla calmata i due, Paolo Castelli e Alice Malfer, sono riusciti a convincerla a mettersi in sicurezza con il loro aiuto. La donna, di origini sudamericane, in compagnia di altre tre persone, due uomini e un’altra donna tutti connazionali, era diretta al traversino ma la pattuglia dellalocale aveva vietato l’ingresso al gruppetto.