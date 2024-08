Aumentano i morti sul lavoro | in sei mesi sono 469 +4% sul 2023 Strage nelle costruzioni Uil | Le promesse del governo ci hanno stancato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Poco meno di 470in un semestre, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del. A un mese e mezzo dalla morte di Satnam Singh, il bracciante abbandonato per strada dal datore didopo che un macchinario gli aveva tranciato il braccio, l’Inail fa il punto sullafabbriche, nei campi, nei cantieri, nei magazzini,cliniche. Mentre ilannunciava l’assunzione di nuovi ispettori senza aumentare gli stipendi in modo da rendere attrattivi i concorsi, gli infortuni mortalisaliti a 469 contro i 450 dei primi sei(e i 463 del 2022). Nel 2019 erano stati 13 in più, mentre 2020 e 2021visto un andamento anomalo (570 e 538rispettivamente in un semestre) a causa dei contagi da Covid.