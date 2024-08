Angela Carini abbandona la boxe | ora potrebbe andare al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024) I quaranta secondi passati sul ring prima di ritirarsi hanno regalato più fama addella medaglia d’oro di Rossella Fiamingo chiamata dai media “l’amica di Diletta Leotta“. Laur, infatti, ha rilasciato anche oggi un’intervista a La Stampa dove ha annunciato il ritiro dal mondo dello sport. Rossella Fiamingo vince una medaglia d’oro alle Olimpiadi, ma per Repubblica è “l’amica di Diletta Leotta” https://t.co/xqCiNoAH6H — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 31, 2024, il ritiro dal mondo della“Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta. Mi fa malissimo il naso. Ho il cuore a pezzi. Io sono una combattente, mio padre mi ha insegnato a essere una guerriera. Salgo sul ring con il sangue agli occhi.