Amici Maria De Filippi conferma di aver incontrato un ex allievo e svela anche il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 2 agosto 2024)Deha voluto raccontare dettagli inediti sul rapporto con alcuni ex di. La conduttrice ha parlato di alcuni aneddoti in radio al suo collega di lavoro Rudy Zerbi. Queste sono state le sue parole: “La prima volta mi ha fatto un grande effetto . Ho chiamato Marco Carta e gli ho detto “Ti sto sentendo in radio per la prima volta” ed ero tutta gasata. Sono contenta, con tanti di loro sono rimasta tanto in contatto e mi raccontano i loro progetti. Oggi pomeriggio ad esempio vedo Ricky che non vedo da una vita.”, la previsione di Alessandra Celentano su Valentina Verdecchi Alessandra Celentano fece una previsione, e cioè che il lavoro di Valentina Verdecchi non sarebbe stato la danza, perché non era affatto una brava ballerina. E in effetti, qualche anno dopo la previsione della Celentano, la ragazza balla ancora, ma lo fa sporadicamente.