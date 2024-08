Agente della Penitenziaria si uccide all’Ucciardone di Palermo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unpoliziasi è tolto la vita mentre era di guardia sul perimetro del carcere Ucciardone di. Lo hanno trovato senza vita i colleghi al cambio del turno di sentinella nella garitta. “In questo momento di dolore – dicono Mimmo Nicotra, presidenteconfederazione sindacati penitenziari e Gennarino De Fazio segretario generale Uilpa – il suo profondo rammarico per l’incidente, sottolineando come questi tragici eventi sollevino dubbi su sé le situazioni personali e familiari o lo stress a cui sono sottoposti i poliziotti penitenziari possono contribuire a tali fatti. In questo momento di dolore, i nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti da questa perdita.