Addio a Stella Borghi pasionaria radicale | Quante botte ho preso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ morta ieri a 82 anni, una delle protagoniste della politica reggiana degli ultimi 40 anni. Fin da giovanissima agitatrice di coscienze,ha attraversato moltissime battaglie, spesso o quasi sempre anticipando i tempi: è stata, ambientalista, animalista, antifascista, femminista Una donna considerata inscalfibile e sempre coerente, che al palazzo ha sempre preferito la "politica da marciapiede", come ha raccontato in una lunga intervista al nostro giornale tre anni fa. Era ricoverata all’Hospice di Montericco ad Albinea, dove ogni settimana il gruppo politico di +Europa, di cui lei era una delle anime più importanti, la andava a trovare per tenerle compagnia e aggiornarla sugli ultimi avvenimenti.