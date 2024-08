Xbox porterà più di 50 giochi alla Gamescom 2024 tra i quali troviamo Indiana Jones e Starfield

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha condiviso i dettagli del programma della, rivelando che quest’anno lo stand presentafiera includerà oltre 50diGame Studios, Blizzard, Bethesda ed ovviamente dei partner di terze parti del colosso americano. Come leggiamo suWire, Microsoft ha aggiunto che questi titoli saranno distribuiti su più di 240 postazioni di gioco che caratterizzeranno il booth più grande di sempre, consentendo ai fan di vedere “esperienze straordinarie ed opportunità di scattare foto incredibili”, con tanto di presenza di sale appositamente costruite per visionare le anteprime esclusive dei prossimi titoli. I partecipanti potranno provare le prossime uscite, tra cui Diablo IV: Vessel of Hatred, Towerborne, Fallout 76: Milepost Zero, Age of Mythology: Retold e altro ancora.