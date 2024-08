Ufficiale l’approdo di Marotta alla Puteolana | il saluto di ‘El Diablo’ ai tifosi del Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la rescissione consensuale del contratto con ilè arrivata anche l’ufficialità deldi Alessandroall’ambiziosain serie D. “La1902 comunica di aver acquisito le prestazioni di Alessandro. Attaccante classe 1986, è reduce dall’esperienza con il. Ha indossato le maglie, tra le altre, di Siena, Modena, Bari, Juve Stabia, Viterbese e Catania“, questa la nota della società della famiglia Di Costanzo.ha utilizzato i suoi canali social per salutare l’ambiente giallorosso al quale lo lega un rapporto speciale: “Ancora una volta ci lasciamo, nonostante non ci sia nessuna voglia di farlo! Tornare aè stata per me una delle più grandi emozioni vissute in carriera, sei casa e lo sarai per sempre!!! Ad maiora strega per sempre nel mio cuore”.