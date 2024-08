Ucciso Haniyeh l’analista Baheli | Netanyahu sfrutta la debolezza di Biden per frenare i negoziati E spera che vinca Donald Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nima, analista geopolitico e di intelligence, già ufficiale di Riserva selezionata dell’Esercito italiano e Funzionario superiore alla Presidenza del Consiglio. Israele ha colpito in rapidissima successione i vertici di Hezbollah e di Hamas. Cosa significa?È probabile che a seguito degli incontri avuti negli Stati Uniti Benjaminintenda approfittare delladi Joee del sostanziale vuoto politico a Washington per ottenere il più possibile sullo scenario mediorientale. In 24 ore Tel Aviv ha eliminato due esponenti degli altissimi livelli delle due organizzazioni, tra cui numero uno della parte dialogante di Hamas, con la funzione dio almeno rallentare iper il cessate il fuoco a Gaza in corso con il Cairo e il Qatar.