Tuttosport – segreti e retroscena del preparatore di Motta

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 20:04:24 Torino, l’ultimo titolo di: Secondo voi quanto conta nello staff di un allenatore ilatletico? Sì, anche per Thiagoconta moltissimo. Ed è per questo che da anni non ha mai cambiato quella pedina del suo staff. Si chiama Simon Colinet, è francese e lavora conda quando Thiago era un giocatore del PSG, cioè dal 2012. All’epoca Colinet era uno dei due preparatori atletici di Carlo Ancelotti, un altro allenatore sempre molto attento a quel componente del suo staff.è molto attento ai metodi di Colinet e i due diventano amici. Colinet fa ilanche con Laurent Blanc e con Usay Emery, poi quandodiventa l’allenatore dell’Under 19 del PSG lo segue. E farà così anche con lo Spezia e il Bologna.