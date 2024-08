Tre imprese sotto rete alla Beach Arena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladi piazza Andrea Costa sarà gestita dRti Cesenatico, un raggruppamento temporaneo di, costituito dagli imprenditori e dagli appassionati di sport che da anni gravitano in questo impianto sportivo, considerato uno dei più importanti a livello nazionale per quanto riguarda gli sport di spiaggia. La Rti Cesenaticoè formata dVolley University di Thomas Casali con sede a Cesenatico in via Don Minzoni dove c’è il palaaperto in inverno, come società mandataria, l’associazione sportivaVolley Cesenatico di Stefano Albani che ha sede legale in Vicolo Cappuccini a Cesenatico come mandante, e l’associazione sportiva Wikidi Cervia con sede in via Calatafimi, di Paolo Caponigri, anch’essa in qualità di mandante.