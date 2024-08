Tennistavolo Olimpiade amara per Pucar e Gacina Gli alfieri dell’Apuania escono al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si ferma all’di Tomislave di Andrej, i due atletiCarrarapresenti a Parigi 2024. Con la maglia della loro nazionale, i due croati di Carrara sono stati eliminati nei 16esimi. Dopo avere passato il primodel tabellone di singolare maschile battendo l’algerino Mehidi Boulassa (numero 110 del ranking mondiale) per 4-0,(numero 53 del ranking) è stato sconfitto dal beniamino locale, il francese Alexis Lebrun (numero 16 del ranking mondiale) per 4-0 (11-9, 11-3, 11-6, 11-9). Non è andata meglio ad Andrej(numero 68 del ranking) che dopo avere superato il rumeno Ovidiu Ionescu (numero 45 del ranking) nel primoper 4-1, è stato sconfitto da Lin Yun Ju da Taipei (numero 8 del mondo) per 4-0 (11-4, 9-11, 9-11, 6-11).