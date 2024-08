Tennis Parigi 2024 | sarà Musetti-Djokovic il serbo batte Tsitsipas in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) A venti giorni di distanza,ancora. Ilraggiunge il carrarino in semifinalendo Stefanosin due set. Partita combattutissima con il numero 1 del tabellone che si è salvato miracolosamente da un pericolosissimo terzo set. Incredibile blackout nel finale di secondo set del greco, che si fa riprendere dal 4-1 e servizio e dal 5-3 servizio e 40-0. Al tie-break butta via un mini break di vantaggio commettendo un sanguinoso doppio fallo e completa il disastro finale con uno smash non chiuso. 6-3 7-6(3) il punteggio a favore di, che ha faticato molto nei turni di servizio, ma ha dato un’ottima impressione in risposta.lì che si giocherà il match con. TABELLONE AGGIORNATO LA PARTITAPrimo set molto più equilibrato di quanto dica il punteggio finale.