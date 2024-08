Tennis Parigi 2024 Murray | Sono felice fortunato a giocare un’ultima volta qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Mi sento bene edeluso per il risultato e la prova di oggi, ma i nostri avversari hanno giocato molto bene. Non credo che abbiamo giocato la nostra migliore partita. Siamo stati in difficoltà dall’inizio alla fine.di aver concluso qui la mia carriera. Peccato per la corsa alle medaglie, ma oggi non siamo riusciti a esprimere il nostro. Gli ultimi mesistati molto duri. Ho avuto tanti problemi fisici e avevo paura non poter chiudere la mia carriera sul campo,contento che sia finita. Mireso conto di quantostatoad aver avuto l’opportunità di poterqui al Roland Garros.contento del torneo che abbiamo fatto. È stato bellissimo vivere al villaggio olimpico”. Queste le parole di Andydopo la sconfitta con Evans contro Fritz/Paul che ha sancito la fine della sua carrieratica.