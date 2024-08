Schiaffi e machete puntato alla gola | 4 giovani denunciati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Accerchiati e schiaffeggiati da coetanei, ed una delle due vittime, minacciata con un. Quattro, fra i 21 e i 23 anni, residenti nella bassa reggiana, sono statiper minaccia aggravata e lesioni dai carabinieri di Reggio Emilia dopo una lite nata in seguito a una festa privata, che ha portato a un 'chiarimento' in un parcheggio di Novellara. Per due di loro, anche l'accusa di minaccia aggravata e lesioni. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato in un auto 2in ferro battuto di 44 cm lama di con manico di 14 cm, 1 mazza da baseball in alluminio della lunghezza totale di 63 cm, un tirapugni in ferro della lunghezza di 12 cm. Nel bagagliaio dell'auto anche 1 mazza artigianale della lunghezza totale di 95, 1 tubo in gomma lungo cm 68 compreso di riduttore in alluminio, 1 mazza di legno della lunghezza totale di cm 130 cm.