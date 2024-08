Restyling alla dog beach | piante potate cartelli e nuova sabbia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ora la ’Grottammare dog43esimo parallelo’ è più accessibile. Negli ultimi due giorni il personale delle manutenzioni del Comune ha eseguito un completodell’area con la potatura delledi Tamerici e della siepe di pitosforo all’ingresso della spiaggia per i cani, segnalata da una grande scultura di travertino realizzata dall’artista Donato Gentili. E’ stata anche livellata e rinfoltita la. Un intervento che fa sicuramente piacere ai tanti turisti che hanno scelto la città di Grottammare per trascorrere le vacanze in compagnia del proprio cane. Un lavoro di sistemazione arrivato in ritardo rispettostagione, ma come dice il proverbio "meglio tardi che mai".