Rafael Leao diventerà padre a novembre | Aspettiamo due gemelli Ibra mi vuole più cattivo per questo Milan

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) La prima novità della prossima stagione dinon riguarda il campo ma la famiglia. Il talento portoghese «Diventerò papà tra poco di due, dovrebbero nascere a. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto carina, a me i bambini piacciono. Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei. Si chiameranno Rodrigo e Thiago», le parole usate dall’attaccante, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche del suo rapporto con Zlatanhimovic. «Mi parla di mentalità: dice che in campo devo essere più. Mi chiede di stare largo, cercare la palla, fare uno-due per arrivare vicino all’area», i consigli dello svedese, in vista anche del nuovo assetto tattico che il neo arrivato Fonseca chiederà ai suoi dopo l’addio di Pioli.