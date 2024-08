Paura finestre chiuse e telefonate allarmate Massa incendio e fumo nero | torna l’incubo dei veleni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 –e tam tam di. Ieri dopo le 19 una grande nube nera, visibile da Carrara e da, si è sprigionata da un cantiere della zona industriale. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno cercato, seppure con molta difficoltà, di arginare le fiamme ed evitare che l’si propagasse altrove, in altre aree ad alto rischio di infiammabilità della zona industriale. A supporto della squadra apuana sono giunti anche personale e mezzi provenienti dai comandi della Spezia e di Lucca, per un totale di 25 persone che hanno circoscritto l’. Le lingue di fuoco e un’alta colonna dihanno cominciato a uscire da un cancello di viaAvenza, precisamente dal cortile della ditta Carbonovus che produce componenti in fibra di carbonio, materiali compositi e in particolare vetroresina per barche e yacht.