Parole vergognose Olimpiadi insulti choc in diretta contro la tennista Sara Errani

(Di giovedì 1 agosto 2024)e Jasmine Paolini sono arrivate alle semifinali del torneo olimpico di doppio. Sulla terra rossa di Parigi le due tenniste hanno sconfitto nei quarti di finale la coppia britannica composta da Katie Boulter e Heather Watson con il punteggio di 6-3 6-1 e raggiunto la semifinale del torneo a cinque cerchi, dove affronteranno le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, vittoriose per 1-6 6-4 14/12 su Hsieh/Tsao. >> “Perché Angela Carini non ha salutato Imane Khelif sul ring”., scoppia il caso dopo il match scandalo: il vero motivo, parlano dallo staff dell’Italia Un traguardo che non era mai riuscito a nessuna coppia azzurra nel tennis quello raggiunto dae Paolini, che se vinceranno almeno uno dei prossimi due match diventeranno le prime italiane di sempre a conquistare una medaglia olimpica.