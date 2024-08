Parigi 2024 polemiche per il ristorante nel villaggio olimpico | Non è la vera cucina francese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Continuano ad arrivare critiche da parte degli atleti nei confronti deldeldie dei piatti che vengono serviti. Ad alzare la voce, tra gli altri, anche la campionessa americana di ginnastica Simone Biles, che ha dichiarato: “Non credo che alci servanocome quella che si mangia fuori. Per gli atleti è un po’ più sana. Ma almeno le pizze sono buone“. Sulla stessa lunghezza d’onda la connazionale Hezly Ri: “La gastronomiaè buona, quello che ci servono alnon molto“. Gestito da un colosso delle mense come Sodexo Live, ilserve ogni giorno 40.000 porzioni alle oltre 10.000 persone presenti nel. Per l’occasione sarebbero stati interpellati due chef stellati come Alexandre Mazzia e Akrame Benallal per ideare delle ricette.