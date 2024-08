Nei Suoni Dei Luoghi fa tappa a Villesse venerdì 2 agosto con il Trio Hermes

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il giardino di Palazzo Ghersiach a(Go) sarà il teatro del prossimo appuntamento del festival internazionale di musica e territori NeiDei, con il concerto “Mit Energie und Leidenschaft”, in programma(inizio alle ore 21.00), che vedrà protagonista il. Formato dalla violinista Ginevra Bassetti, dalla violoncellista Francesca Giglio e dalla pianista Marianna Pulsoni, l’ensemble proporrà al pubblico un programma con musiche di Mendelssohn e Schumann. L’evento è a ingresso gratuito e in caso di pioggia si terrà all’interno di Palazzo Ghersiach. Prima del concerto, alle ore 19.00, avrà luogo la passeggiata alla scoperta della storia dia cura dell’Associazione culturale I Blaudins. Per la passeggiata è prevista la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]