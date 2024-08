Mercato Roma | ecco il nuovo attaccante Dovbyk a un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)1 agosto 2024 - Florent Ghisolfi è a pochi centimetri dal traguardo di una settimana perfetta. Dopo tanto immobilismo, attesa, piste confermate e poi lasciate, il ds francese dellaè pronto a chiudere la terza trattativa di alto spessore di questi sette giorni, la quarta complessiva della sessione trasferimenti estiva. Artemsarà un giocatore della, la spedizione in Spagna da parte del dirigentenista ha dato esito positivo e dopo le trattative dei giorni scorsi con l'entourage del giocatore, raccontate anche qui nella mattinata di ieri, l'incontro di ieri con il club catalano è stato positivo e a quanto appreso dalla redazione, avrebbe dato esito postivo alla trattativa. Laavrà in Artemil suocentravanti: il City Footbally Group, gruppo proprietario del Girona ha dato il semaforo verde ai capitolini per concludere la trattativa.