Mercato Lazio | Laurienté è sempre un obiettivo ma Carnevali resiste

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma 1 agosto 2024 - Allamanca probabilmente ancora un colpo per completare le rotazioni in attacco e James Rodriguez attualmente non è il solo nome sulla lista capitolina. Parlandoci chiaramente: a livello tecnico non si discute il giocatore colombiano, vincente a livello di club e leader a livello di Nazionale, ha un talento unico e nonostante i suoi anni migliori siano alle spalle ha ancora colpi da campione, come testimonia la sua prestazione nella Copa America 2024. La richiesta dei soldi sul contratto, più le commissioni, porterebbero a un esborso alto per un giocatore non futuribile e vista la profonda rivoluzione di uomini messa in atto da Angelo Fabiani in questa sessione di, è complicato vedere unasvenarsi nel tentativo di inseguire questa suggestione.