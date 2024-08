Malore alla guida 65enne va a sbattere contro un cancello e muore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Apice. Un uomo di 65 anni, mentre percorreva Corso Italia a bordo di un’auto, ha accusato uned è andato aun. Per l’uomo, originario di Solopaca ma residente ad Apice, ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. È stato utilizzato anche un defibrillatore in uso al Comune prima dell’arrivo del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L'articolova aunproviene da Anteprima24.it.