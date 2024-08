L’incredibile storia di Drew | si sveglia dal coma dopo 244 giorni ma muore investito da un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel film “Final Destination” la morte insegue i “prescelti” e non importa per quanto tempo cerchino di scappare e salvarsi la vita. Prima o poi la “Grande Mietitrice” presenterà il conto salatissimo, che si paga con la vita. Evidentemente la morte aveva nella sua listaKohn, nel cui destino era scritto che doveva morire giovane. Il povero ragazzo, che qualche anno prima aveva già visto la morte in facci, è infatti decedutoessere stato travolto da un pick-up lo scorso 26 luglio. Ladi, l’uomo dei miracoli Il 17 luglio 2017, mentre stava andando in palestra con la sua moto, impattò violentemente control’incidente svenne. Fu soccorso e portato in ospedale in condizioni gravissime: aveva un trauma cranico, una spalla rotta, lesioni ai polmoni e ferite varie.