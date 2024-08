La mia avventura col Napoli è terminata arrivato poco fa l’annuncio a sorpresa su Instagram

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) In casa, in attesa dell’amichevole di sabato sera contro il Girona, bisogna registrare un annuncio a. Ildi Antonio Conte si trova a Castel di Sangro per preparare al meglio la prossima stagione. Dopo aver battuto per 4-0 i campioni in carica d’Albania dell’Egnatia, il team partenopeo ha sconfitto anche ieri sera il Brest. Il risultato finale è ‘soltanto’ di 1-0 (rete decisiva realizzata da Raspadori), ma sicuramente il test contro i francesi è stato sicuramente più probante. Il Brest, infatti, è stata ladell’anno scorso della Ligue 1, visto che si è qualificato per la sua prima volta in Champions League. Anche contro la squadra bretone, ildi Antonio Conte ha mostrato una vera e propria identità, sia dal punto di vista della pressione al rispettivo avversario che da quello difensivo.