Italvolley esclusa Paola Egonu | la motivazione di Velasco

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il ct dell’femminile Julio, dopo la vittoria delle azzurre sull’Olanda per 3-0, con la qualificazione delle azzurre ai quarti delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha parlato della prestazione delle azzurre. “I quarti li abbiamo presi e non è poco. E non abbiamo la più pallida idea di chi può essere l’avversario perché con questo sistema, ma come ci diciamo sempre, non ci sono partite facili e men che meno ai quarti. Un passo alla volta, oggi abbiamo fatto una bella dimostrazione di squadra”, sono state le prime parole. Il Ct ha spiegato poi l’esclusione di, oggi in campo per pochissimi minuti: “stava male questa mattina. Ho parlato con lei, le ho detto ‘la tua pressione massima è la mia minima quando sto molto bene, perché ne ho ottantadue, novanta quando sto benissimo'”.