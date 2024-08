Ingiustizia è fatta | Angela Carini costretta a ritirarsi nella gara più discussa delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago – È durata solamente pochi secondi – quarantasei per l’esatezza – lapiùparigine., impegnata sul ringtarda mattinata contro l’algerino Imane Khelif, ha scelto – a ragion veduta – di non trasformarsi in vittima sacrificale. La cronaca All’Arena Paris Nord sono in palio i quarti di finale del pugilato femminile, categoria pesi welter (66 kg). Come ben sappiamo, la nostra atletaFiamme Oro ha dovuto affrontare un collega al centro di numerose polemiche. Escluso nel marzo 2023 dai campionati mondiali riservati al gentil sesso in quanto uomo (possiede cromosomi XY), il nordafricano è stato al contrario autorizzato dal Cio, responsabile per l’occasione circa gli incontri della nobile arte. Con le scommesse chiuse già da qualche ora (lasciamo al lettore immaginare il perché),prima ripresa Khelif mantiene le distanze.