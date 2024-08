Incendio Monte Mario l’attacco di Santori Lega | Gualtieri si dimetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1° agosto 2024 – “Non sono bastati gli appelli e le segnalazioni dell’ Ente parco, né quelle del Ministero della Giustizia per la vicinanza del Tribunale, le migliaia di mail dei cittadini e delle associazioni, le richieste di intervento al Campidoglio e al Municipio: nomadi e senza fissa dimora sono sempre rimasti lì, tollerati in nome di un buonismo scellerato che ha messo a repentaglio la loro stessa vita. L’diha devastato la collina producendo danni enormi, inquinamento, pericolo per la vita dei cittadini, le abitazioni, le attività e gli uffici del quadrante, ha paralizzato la città nel traffico impazzito. Ribadiamo ancora una volta che nomadi e senza fissa dimora devono essere collocati fuori dalla città, per la loro stessa sicurezza e per quella dei romani”.