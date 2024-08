Giuria Tale e Quale Show | Fuori Goggi Cirilli e Paolantoni Arriva Alessia Marcuzzi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) La conduttriceaffiancherà Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello indal formatDopo il ritorno in Rai con Boomerissima,torna in prima serata su RaiUno con. La conduttrice tv affiancherà inCristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Dopo l’addio di Loretta Gocciper la quattordicesima edizione del format Rai. Il format in prime time torna a partire dal 20 settembre.dunque dovrà, insieme ai colleghi di, giudicare gli 11 concorrenti di. Come riporta Davide Maggio, “Lasarà composta anche da un quarto giudice a rotazione.