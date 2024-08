Gilmour ha detto sì al Napoli Manna aspetta di cedere Gaetano e Cajuste Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Billy, centrocampista scozzese del Brighton, è uno dei nomi sulla lista delper la prossima stagione. Il calciatore pare abbia accettato di approdare alla corte di Antonio Conte. Lo scrive Ladello Sport.hasì al, è il perfetto vice Lobotka Il quotidiano riporta nell’edizione odierna: Billyhasì alla prospettiva di essere tra i protagonisti del nuovo ciclo azzurro. Il centrocampista è rimasto piacevolmente sorpreso dall’interesse dele fa nulla se quest’anno non si giocheranno le coppe al Maradona, conta fare un salto in avanti in carriera ee la Serie A sono un trampolino niente male per mettersi in mostra. Il posto Champions è l’obiettivo di tutti, anche di Billy, protagonista all’Europeo con la Scozia. Bravo nel palleggio e nel recupero palla veloce, aggressivo e tecnico, come piace a Conte.