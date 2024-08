Fiamme nel Salento nuova devastazione sul territorio Intervengono i canadair

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo quelle dei giorni scorsi, ancoranel. Un incendio è divampato nella tarda mattinata su un tratto di litoranea tra i comuni di Tricase ed Andrano, nel sud. Lehanno aggredito una vasta area di vegetazione in una zona teatro già in passato di numerosi roghi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione Civile e personale Arif.nel, traffico deviato Si è reso necessario anche l’arrivo ungiunto da Lamezia Terme, poi rientrato nel pomeriggio. Per permettere le operazioni di spegnimento, dell’ennesimo episodio dinel, la Polizia Locale di Tricase ha deviato su Marina Porto il traffico proveniente da Marina Serra, impedendo temporaneamente l’accesso sulla litoranea. L'articolonelsul