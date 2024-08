Ekaterina Antropova titolare alle Olimpiadi | Paola Egonu in panchina contro l’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha iniziato dala sfida tra Italia e Olanda, match valido per la fase a gironi del torneo di volley femminiledi Parigi 2024. Il CT Julio Velasco ha deciso di schierare l’opposto al posto di, schierandola in diagonale con la pggiatrice Alessia Orro. Il resto della formazione scesa in campo nella capitale francese è quello abituale: le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti (anche se già nel primo set ha trovato spazio Gaia Giovannini), le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.è ladesignata della nostra Nazionale, tornata oggi in campo a quattro giorni di distanza dal successo ottenuto all’esordiola Repubblica Dominicana per 3-1, ma oggi il Commissario Tecnico ha optato per un cambio, dando spazio alla bomber 21enne e lasciando inl’attaccante di Milano.