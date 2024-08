E-commerce e moda | i dati del mercato italiano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quello del commercio elettronico (meglio noto come e-) è un settore in costante espansione; nel 2023, stando aielaborati dalla Casaleggio Associati, il fatturato complessivo dell'e-è cresciuto del 27%, superando di poco quota 80 miliardi. Ciò dimostra come acquistare online sia diventata una costante rispetto alle abitudini di consumo degli utenti italiani, sebbene conlità diverse in base all'età e con meccanismi variabili a seconda della categoria merceologica di riferimento. In generale, secondo il report stilato dalla Casaleggio Associati, sono oltre 50 milioni gli utenti digitali in Italia, con un tasso di penetrazione oltre l'87% (una percentuale di poco inferiore a quella dell'Europa Meridionale).