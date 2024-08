Danni ingenti per il rogo alla ditta artigianale di Massa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)– In fiamme vetroresina e altro materiale all’esterno di unain viaAvenza a, la Carbonovus. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando diCarrara che, con il supporto di mezzi provenienti dSpezia e da Lucca, per un totale di 25 unità, ha circoscritto l’incendioparte esterna della. Dopo le operazioni di spegnimento della parte centrale delsono iniziate le opere di smento, preliminaribonifica dell’area e all’analisi sugli effetti di quanto bruciato nell’aria. Da chiarire anche le cause dell’incendio, che hanno fatto sprigionare un denso fumo nero in colonna nell’area. Dal sindaco Francesco Persiani, in serata, le consuete raccomandazioni in casi del genere e in attesa di chiarimenti: “Comprendiamo la preoccupazione della popolazione e stiamo monitorando attentamente la situazione.