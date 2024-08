Caldo e crisi idrica a Montalto Socciarelli | Evento che non deve ripetersi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto- «Non si è mai verificato sul nostro territorio l’interruzione del servizio idrico per 5 giorni, soprattutto in un periodo di fortissimocome quello che stiamo vivendo». Lo dichiara il Sindaco Emanuelaa seguito della carenzache sta interessando il territorio dinegli ultimi giorni. La situazione, come comunicato da Talete S.p.A., si è manifestata a causa di un imprevedibile, ovvero la sorgente di Fontarzano, che servecapoluogo, ha subito un calo idrico improvviso passando da una portata di 26 Litri/secondo a soli 6 litri/secondo, con la conseguenza che i serbatoi non riescono più a riempirsi. Di fronte ad un problema così grande, insieme alla società Talete, si è controllato che non ci fossero perdite sulla reteche potessero ridurre la portata di acqua.