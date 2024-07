Barbara D’Urso stupenda sessantenne in bikini animalier il video sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)non è più una protagonista della televisione italiana da oltre un anno. Alla fine della stagione televisiva 2022/2023, infatti, la conduttrice tv ha concluso la sua esperienza al timone di Pomeriggio 5 per scelta dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto come sua sostituta Myrta Merlino. Da quando si è chiusa la sua esperienza televisiva,ha continuato il suo rapporto con i suoi tanti ammiratori, attraverso i suoi canali social. Da questi mezzi digitali, la presentatrice tv, infatti, aggiorna i suoi ex telespettatorisua vita quotidiana e sui suoi nuovi progetti.ha raccontato, con diversi contenuti social, anche la sua meravigliosa estate 2024, all’insegna dei viaggi e degli amici.