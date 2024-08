Amanda Lear dramma senza fine | l’incidente devastante le ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024) Icona del panorama artistico internazionale,ricorda il gravoso incidente che cambiò completamente la sua esistenza. Risulta difficile immaginarla con le lacrime agli occhi ed una morsa di dolore sul cuore., dall’indole pungente e risoluta, ha tuttavia attraversato un momento molto difficile ormai più di due decenni fa. Un grave evento che la convinse di aver bisogno dell’intervento di uno specialista.ricorda il tragico incidente – foto: ansa – cityrumors.itL’attrice e cantante si è raccontata in una lunga intervista, rilasciata al settimanale Chi. Ha dunque ripercorso alcuni istanti salienti della sua carriera, oltre che approfondire alcune peculiarità caratteriali. Tra queste, ha ammesso di non provare alcuna affezione per i soldi, ragion per cui preferisce togliersi qualche sfizio in più, piuttosto che risparmiare.