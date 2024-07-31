Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA SP2 TUSCANESE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI VITERBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ANDIAMO ORA NELLA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA, SI SONO FORMATE CODE TRA PONTINA E LAURENTINA. CI SPOSTIAMO SULLA SS156 DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI ALCUNI LAVORI IN CORSO ABBIAMO CODE TRA QUATTRO STRADE E PROSSEDI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 12:30 - ANCORA CANTIERI SULLA ROMA FIUMICINO sempre QUESTA SERA, A PARTIRE DALLE 21. 30 SI TERRANNO I LAVORI DI MANUTENZIONE AI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL TERAFFICO. FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DAL KM 12+800 AL KM 14+600, E’ PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE IN DIREZIONE FIUMICINO. IN ALTERNATIVA CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI SAN VITTORE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 11. EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA PER LAVORI FILE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO APRILIA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 10:30 - SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DI CINCINNATO NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
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