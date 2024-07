Toti dopo la gogna si va verso il sì alla revoca dei domiciliari | Procura favorevole

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)unainfinita e una resa obbligata, Giovannipotrebbe a breve essere libero. Ladi Genova ha fornitogip Paola Faggioni i pareri sulle richieste dideipresentate dal legale dell'ex presidente della Regione Liguria e da quelli dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli. Il parere nei confronti della richiesta per, secondo quanto trapela, èliberazione; per il secondo, invece, si dovrebbe confermare il no. Ma dai pm al momento vige il massimo riserbo. Non si esclude un pronunciamento del gip già domani. L'avvocato dell'ex governatore della Liguria, Stefano Savi, aveva depositato lunedì 29 giugno l'istanza didegli arrestiper l'ex presidente della Regione. La richiesta è arrivataquasi tre mesi aied è stata recapitata via pec.